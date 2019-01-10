لفتة إنسانية من رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

قدم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، في لفتة إنسانية لقيت الإشادة والتقدير، هدية تذكارية لطفل سوري، من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحرص الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على النزول من مقصورة كبار الضيوف في ملعب خليفة بن زايد بمدينة العين ليقبِّل رأس المشجع السوري لؤي الخطيب (من ذوي الاحتياجات الخاصة)، وقدم له هدية تذكارية عبارة عن الكرة الرسمية لكأس آسيا 2019 تقديرا لإصراره على حضور المباراة وحرصه على تشجيع منتخب بلاده برغم ظروفه الصحية الصعبة.

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وجاء ذلك خلال المباراة التي جمعت منتخبي سوريا والأردن (0-2)، التي جمعتهما اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليا في الإمارات.

المصدر: الاتحاد الآسيوي + RT