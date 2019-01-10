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عامل نظافة أردني تابع مباراة بلده مع استراليا خلف زجاج مقهى لكنه حضر لقاء سوريا برفقة الملك ونجله

الرياضة

عامل نظافة أردني تابع مباراة بلده مع استراليا خلف زجاج مقهى لكنه حضر لقاء سوريا برفقة الملك ونجله
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عندما يذوب الزجاج بين القائد وأبناء شعبه
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استضاف الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، العامل خالد الشوملي لمتابعة مباراة النشامى وسوريا، التي أقيمت اليوم، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا.

فبعد أن شاهد "عامل الوطن" كما بات يعرف، مباراة بلده الأردن الأولى أمام أستراليا (1-0)، من خلف زجاج المقهى لظروف ربما تكون مادية أو لالتزامات العمل، تابع مباراة النشامى الثانية أمام سوريا (2-0) في القصر الملكي، بعد أن استضافه الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة الشوملي خلال متابعته لمباراة الأردن وأستراليا من خلف زجاج المقهى.

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المصدر: تويتر

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