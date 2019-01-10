beIN SPORTS في مصر تفجر غضبا كبيرا

أثار قرار شبكة "بي إن سبورتس " القطرية، وقف بث المباريات التي تذيعها حصريا في مصر، غضبا كبيرا بين المشاهدين الذين حرموا من متابعة فرقهم المفضلة.

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وأثارت هذه الخطوة غضب عدد كبير من متابعي القناة في مصر، ولكن سرعان ما تحول هذا الغضب إلى سخرية، ونشر أحدهم صورة لجهاز الاستقبال الخاص بـ"بي إن سبورتس" على فيسبوك، وعلق عليها: "للاستبدال مقابل وجبة دينر بوكس من كنتاكي".

عودة إرسال قنوات بي ان سبورتس في مصر pic.twitter.com/sHmQ8kB3Tp — Adel Koraiem (@adelkoraiem) 9 января 2019 г.

وقال متابع آخر لكرة القدم وقد تملكه الغضب: "هذا أكبر خطأ، أن تأخذ نقودي وتجعلني أدفع 26 ألف جنيه في السنة ثمن الاشتراك، ثم تخبرني بأن المباريات لن تذاع!".

الناس اللي عندها ريسيفرات بي ان سبورتس pic.twitter.com/JLQfWxbBDM — Mostapha (@Mostapha_20) 8 января 2019 г.

كما أعرب آخر عن امتعاضه من الخطوة التي وصفها بـ"الخاطئة"، قائلا: "قرار خاطئ بحق جماهير الكرة، خاصة وأن جماهير الأهلي والزمالك يحرصون على متابعة مبارياتهم الإفريقية، وبي إن سبورتس تذيع معظم المباريات بصورة حصرية، لذا فهي تدفع المشاهدين لاتباع طرق غير سليمة لمشاهدة مباريات فرقهم".

وعاد بث شبكة "بي إن سبورتس" بجميع قنواتها الرياضية والترفيهية لمشتركيها المصريين، بشكل طبيعي بعد قطعه ليوم كامل، وكانت الشبكة قد نشرت بيانا رسميا عبر صفحتها على "تويتر" ورد فيه: "تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتبارا من 8 يناير 2019 وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة".

المصدر: الأهرام + تويتر