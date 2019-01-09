كأس آسيا.. عمان يسقط في أولى مبارياته أمام أوزبكستان

استهل المنتخب العماني مشواره في بطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات بالخسارة أمام نظيره الأوزبكي (1-2)، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

وتقدم منتخب أوزبكستان بهدف السبق عبر عادل أحمدوف من ركلة ثابتة في الدقيقة (34)، وبعد هذا الهدف استحوذ المنتخب العماني على الكرة وفرض سيطرته على المباراة، ونجح في تعديل النتيجة في الدقيقة (82) بواسطة محسن صالح الغساني.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل إلدور شومورودوف هدف الفوز لأوزبكستان، بمجهود فردي رائع (د.86).

وشهدت المباراة طرد مدافع أوزبكستان إيغور كريمتس، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بسبب مسكه وعرقلته أحد لاعبي المنتخب العماني.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب أوزبكستان برفقة منتخب اليابان، الذي فاز اليوم أيضا على تركمانستان (3-2)، في ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط لكليهما، فيما بقي منتخب عمان وتركمانستان بلا نقاط.

المصدر: AsianCup