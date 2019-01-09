شاهد .. تحطم سيارتين بسباق رالي "إفريقيا إيكو ريس 2019"

تحطمت سيارة السائق الروسي سيرغي كوبريانوف، "MD Rallye Sport" وذلك خلال سباق رالي "إفريقيا إيكو ريس 2019 - Africa Eco Race".

واصطدمت سيارة السائق الروسي، في ختام المرحلة السابعة "الخاصة السريعة" بسيارة أخرى للفريق الفرنسي "MD Optimus" أيضا، وخرج السائقان بسلام من الحادث بالرغم من تحطم سيارتيهما.

وقرر سيرغي كوبريانوف، سائق الفريق الروسي للشاحنات "كاماز ماستر"، المشاركة هذه المرة ، مع شقيقه في سباق رالي للسيارات.

يذكر أن النسخة الحادية عشرة من سباق رالي "إفريقيا إيكو ريس" للسيارات، بدأت في 30 ديسمبر 2018، وستنتهي في 13 يناير الجاري على بحيرة ريتبا الوردية "Lake Retba" في داكار بالسنغال.

المصدر: "business-gazeta.ru"