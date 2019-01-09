تفاهم روسيا والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم، أن الإدارات الرياضية الروسية تجري اتصالات مكثفة مع ممثلي "وادا"، الذين وصلوا إلى العاصمة الروسية للحصول على بيانات من مختبر موسكو.

وقال بيسكوف: "الآن تم التوصل إلى فهم كيفية استمرار العمل"، مشيرا إلى أن البيانات التي يجب تسليمها للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، كانت جاهزة في المرة الماضية، عندما زار مفتشو الوكالة روسيا في ديسمبر 2018، ولكن كانت هناك بعض الاختلافات التي وصفها بأنها "ليست جوهرية، بل لوجستية".

وكان يتعين على روسيا تسليم هذه البيانات إلى الوكالة العالمية بنهاية 2018 حتى تحتفظ الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" بترخيصها، لكن ذلك تعذر لعدم مطابقة معدات فريق تفتيش "وادا" للقانون الروسي، لكنه تم في وقت لاحق حل هذه المشكلة من قبل السلطات الروسية.

المصدر: وكالات