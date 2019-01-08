فيديو. سعودي يقطع 1000 كم بدراجته الهوائية لمؤازرة الأخضر

قطع الرحالة السعودي فهد اليحيا مسافة 1000 كم على متن دراجته الهوائية من العاصمة الرياض إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لمؤازرة منتخب بلاده في النسخة الـ 17 من بطولة كأس آسيا 2019.

قال فهد اليحيا: "إنها ليست المرة الأولى التي أصل فيها إلى أبوظبي عبر دراجتي الهوائية، إلا أن هذه المرة ستكون مختلفة من خلال دعمي لمنتخب بلادي في مباريات كأس آسيا بالإمارات 2019".

إقرأ المزيد

ويستهل الأخضر السعودي مشواره، اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في الإمارات، بمواجهة كوريا الشمالية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، التي تضم أيضا منتخبي قطر ولبنان.

بينما ستقام المباراة الثانية ضمن المجموعة الخامسة، غدا الأربعاء، حيث تلتقي قطر مع لبنان على ملعب هزاع بن زايد في العين.

ويتأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، المنتخبان الحاصلان على المركز الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

المصدر: RT