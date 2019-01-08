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إيبورا يتصدى لمهمة إنقاذ فياريال من الهبوط

الرياضة

إيبورا يتصدى لمهمة إنقاذ فياريال من الهبوط
Globallookpress John Baguley
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تعاقد فياريال الإسباني مع لاعب الوسط فيسنتي إيبورا من ليستر سيتي يوم أمس الاثنين على أمل أن يساعده في تجنب الهبوط بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة المالية ووقع الإسباني إيبورا الذي انضم إلى ليستر الإنجليزي في 2017 قادما من إشبيلية والذي سجل 4 أهداف في 37 مباراة على عقد مع فياريال يمتد حتى يونيو 2023.

وقال فياريال: "إيبورا البالغ 30 عاما يملك الخبرة والفاعلية أمام المرمى، إنه صفقة رائعة للغواصات الصفراء".

وسيعزز إيبورا المولود في بلنسية صفوف فياريال القابع في المركز 17 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

المصدر: رويترز

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