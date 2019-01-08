شاهد.. الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف إفريقي لعام 2018

يكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" خلال حفل توزيع جوائزه الذي يقام اليوم في العاصمة السنغالية داكار، عن هوية اللاعب الفائز بجائزة أفضل هدف لعام 2018.

ويتنافس 7 لاعبين على جائزة أفضل هدف إفريقي لعام 2018 هم، ماكوسو مونديلي لاعب فيتا كلوب الكونغولي، وأليان تراوري لاعب نهضة بركان المغربي، وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي، والأوغندي ديريك نسيبامبي، والكاميروني إيريك شوبو موتينغ، وثنائي الكرة النسائية تشيمبي من جنوب إفريقيا، وغابريال من الكاميرون.

Watch & Vote for the Best African goal in 2018 #AiteoCAFAwards2018



Click the link to be re-directed to voting pagehttps://t.co/UfenpbgVrIpic.twitter.com/xrcxHI8il2 — CAF (@CAF_Online) 2 января 2019 г.

وسيشهد حفل "الكاف" الليلة توزيع مجموعة من الجوائز، أبرزها جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018، التي يتنافس عليها المصري محمد صلاح مع الثنائي، الغابوني بيير إيمريك أوباميونغ هداف آرسنال، والسنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول.

المصدر: CAF