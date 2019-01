كأس آسيا 2019..أسود الرافدين وحلم استعادة أمجاد نسخة 2007

MATCHDAY! Our #AsianCup2019 campaign starts right here! 🦁



🆚 Vietnam

🏆 @afcasiancup

⏰ 16:30 BGD

🏟 Zayed Sports City Stadium

#️⃣ #IRQvVIE

📺 @beINSPORTS / @alkasschannel



Yalla, #Iraq! 🙏🇮🇶 pic.twitter.com/0n0xVQM3RK