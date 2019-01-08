الأرجنتيني تاتا مدربا جديدا لمنتخب المكسيك

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم تعيين الأرجنتيني جيراردو مارتينو (تاتا) مدربا لمنتخب بلاده لقيادته إلى الدور ربع النهائي لمونديال 2022 المقرر في قطر.

وسبق لمارتينو البالغ 56 عاما الإشراف على تدريب منتخبي البارغواي بين عامي 2007-2011 والأرجنتين 2014-2016، وفريق برشلونة الإسباني 2013-2014 بين عشرات الأندية التي دربها وآخرها فريق أتلانتا في الدوري الأميركي.

وسيخلف مارتينو الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي قاد المكسيك إلى ثمن نهائي مونديال روسيا الصيف الماضي قبل أن تخرج على يد البرازيل 0-2.

Incondicionales, this is the beginning of a new journey!! 💪🏼



Meet our new Head Coach. 🇲🇽⚽#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbolpic.twitter.com/CIwFyXcPSc — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) ٧ يناير ٢٠١٩

وقال "تاتا" خلال تقديمه لوسائل الإعلام: "هناك فرضية العمل والالتزام والصدق والآن ألتزم بهدف خوض الدور ربع النهائي للمونديال، ولكن قبل ذلك، يجب أن نضع أسلوب لعب وفكرة إدارة حقيقية".

ويشكل الدور ثمن النهائي عقدة للمكسيك لم تتمكن من فكها للمرة السابعة على التوالي وتحديدا منذ بلوغها ربع النهائي على أرضها عام 1986، علما أنها غابت عن نسخة 1990 في إيطاليا بسبب الإيقاف من قبل الفيفا في قضية تزوير أعمار لاعبي المنتخب تحت 20 عاما في التصفيات المؤهلة لمونديال 1989 في غواتيمالا.

وبلغت المكسيك ربع النهائي مرتين في 16 مشاركة في النهائيات وكانت المرة الأولى على أرضها أيضا عام 1970.

المصدر: أ ف ب