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شاهد.. تمريرة ميسي الساحرة في مباراة خيتافي

الرياضة

شاهد.. تمريرة ميسي الساحرة في مباراة خيتافي
AFP OSCAR DEL POZO
شاهد.. تمريرة ميسي الساحرة في مباراة خيتافي
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واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إبداعاته في ملاعب كرة القدم، وقدم لمحة فنية ساحرة خلال المباراة التي جمعت فريقه برشلونة ومضيفه خيتافي أمس، في المرحلة الـ18 من "الليغا".

فعندما كانت النتيجة تشير لتقدم البارسا بهدف نظيف، مرر ميسي كرة بينية رائعة، تجاوزت نصف لاعبي فريق خيتافي، قبل أن تصل الكرة للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي وجد نفسه وجها لوجه أمام حارس المرمى.

ولسوء حظ ميسي فهذه التمريرة الساحرة لم تسفر عن هدف، بعدما اصطدمت تسديدة سواريز بحارس مرمى خيتافي.

وانتهت المواجهة بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد، وأحراز ثنائية "البلوغرانا" كل من ميسي وسواريز، فيما سجل خايمي ماتا هدف خيتافي الوحيد.

وعزز ميسي بذلك صدارته لترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" برصيد 16 هدفا، كما واصل البارسا التحليق في صدارة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد.

المصدر: eurosport.ru

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