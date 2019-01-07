أساطير الكرة الإفريقية ينازلون المنتخب السنغالي

يجتمع مساء اليوم أساطير الكرة الإفريقية لخوض مباراة استعراضية أمام منتخب السنغال 2002 عند الساعة 22:00 على ملعب "ليوبولد سنغور" في العاصمة السنغالية داكار.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" مشاركة محمد أبوتريكة نجم الكرة المصرية المعتزل في المباراة أمام المنتخب السنغالي الذي نجح في الوصول للدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2002.

وفيما يلي أبرز المشاركين من أساطير القارة السمراء: الإيفواري ديديه دروغبا، وجورج وايا الرئيس الحالي لجمهورية ليبيريا، والكاميرونيون صامويل إيتو وباتريك مبوما وجوزيف أنطوان بيل، والمصريان أبو تريكة وحازم إمام، والمغربيان نور الدين نايبت ومصطفي حجي، والغاني مايكل إيسيان والنيجيري نوانكو كانو، و المالي فريديريك كانوتيه".

كل نجوم إفريقيا سيلتقون على ملعب واحد لأول مرة في التاريخ.

مباراة الأساطير

منتخب نجوم إفريقيا ضد منتخب السنغال 2002#Africanlegendsareback#AiteoCAFawards18pic.twitter.com/15Umel38IU — CAF - عربي (@caf_online_AR) ٦ يناير ٢٠١٩

جدير بالذكر أن السنغال تستعد لإستضافة حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" غدا الثلاثاء، ويتنافس محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي على الفوز بجائزة أفضل لاعب مع السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، والغابوني أوباميانغ لاعب آرسنال الإنجليزي.

المصدر: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم