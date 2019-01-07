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شاهد.. لاعب ريال مدريد يمزق قميصه بعد تلقيه البطاقة الحمراء

الرياضة

شاهد.. لاعب ريال مدريد يمزق قميصه بعد تلقيه البطاقة الحمراء
Reuters JUAN MEDINA
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صدر عن لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد رد فعل مستنكر، بعد تلقيه البطاقة الحمراء خلال مواجهة ريال سوسيداد أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وتلقى لوكاس البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الـ61 من المباراة، على إثر تدخل قوي ضد لاعب سوسيداد أثناء تأخر فريقه بهدف ويليان جوزيه من ركلة جزاء، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه.

وقام اللاعب بتمزيق قميصه أثناء خروجه من أرضية الملعب، حيث ظهر منفعلا بسبب قرار الحكم، ليكون الطرد الأول في مسيرته كلاعب بصفوف الملكي منذ انضمامه إليه صيف 2015.

يذكر أن الخسارة أبقت ريال مدريد برصيد 30 نقطة في المركز الخامس، بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر.

المصدر: ماركا الإسبانية

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