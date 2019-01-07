ناد من الدرجة الرابعة يفجر مفاجأة في كأس إسبانيا

فجر نادي أندريزيو من الدرجة الرابعة مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه مرسيليا من الدرجة الأولى بفوزه عليه 2-0 الأحد في الدور الـ32 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

ولم يحقق مرسيليا الفوز للمباراة السابعة على التوالي في مختلف المسابقات وسبق له أن خرج من كأس الرابطة الفرنسية بسقوطه أمام ستراسبورغ قبل فترة التوقف، كما خرج من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بحلوله رابعا وأخيرا في مجموعته.

وخاض مرسيليا الذي يعيش موسما سيئا المباراة بكامل نجومه وعلى رأسهم ثلاثي المنتخب الفرنسي الحارس المخضرم ستيف مانداندا وفلوريان توفان وديمتري باييت، لكن أندريزيو فاجأه بهدف سجله براين نغوابيجي بعد خروج خاطىئ لمانداندا في الدقيقة الـ17، قبل أن يحسم فلوريان ميلا النتيجة لصالح فريق الدرجة الرابعة.

ومن شأن هذه النتيجة أن تزيد الضغط على مدرب مرسيليا رودي غارسيا الذي قاد الفريق إلى نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة.

المصدر: أ ف ب