بايرن يغرم ريبيري بسبب شتائم عبر مواقع التواصل

أعلن مسؤول في نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم الأحد فرض غرامة كبيرة على الفرنسي فرانك ريبيري بسبب الشتائم التي وجهها عبر مواقع التواصل إثر انتقاده مؤخرا.

وقال المدير الرياضي للفريق البافاري البوسني حسن صالح حميدزيتش: "تحدثت مطولا مع فرانك وأبلغته أننا سنفرض عليه غرامة كبيرة، لقد قبلها".

وأتت تصريحات المدير الرياضي لصحفيين يرافقون الفريق البافاري خلال معسكره التدريبي الذي يقيمه حاليا في الدوحة.

وأثار ريبيري البالغ 35 عاما السبت عاصفة من الانتقادات بعد الشتائم التي نشرها عبر تويتر وانستغرام في ما بدا أنه رد على انتقادات طالته على خلفية تناوله "شريحة لحم ذهبية" في مطعم بدبي.

ونشر ريبيري الخميس شريطا قصيرا عبر حساباته، على هامش زيارته لمطعم الطاهي التركي الشيف نصرت غوكجه الملقب "سالت باي"، حيث وضع الأخير أمامه شريحة لحم مغلفة بورق الذهب، وزنها 400 غرام قبل أن يقوم بتقطيعها ويفسح المجال أمام اللاعب الدولي السابق لرش الملح عليها، وهي الحركة التي عرف بها الطاهي الشهير عبر مواقع التواصل.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother 🇹🇷👌🏼 #SaltBae#fr7👑 #ELHAMDOULILLAH🤲🏽♥️ pic.twitter.com/O5ztj4mueq — Franck Ribéry (@FranckRibery) ٣ يناير ٢٠١٩

وبعد الانتقادات التي طالت هذا "البذخ"، نشر ريبيري رسائل حادة اللهجة، وجهها إلى "الحاسدين الغاضبين"، قبل أن يورد عبارة نابية بحق "أمهاتكم، جداتكم، وكل شجرتكم العائلية".

وتابع: "أنا لا أدين لكم بشيء، نجاحي قبل أي شيء آخر هو بفضل الله".. "يهمني، أقاربي والذين آمنوا بي.. أما بالنسبة إلى الآخرين، أنتم لستم سوى حصى في جواربي".

وبحسب صحيفة "بيلد"، فقد سجل اللاعب الفرنسي الشريط في المطعم التابع للطاهي التركي في دبي. وكان الطبق عبارة عن شريحة لحم، مغلفة بورق الذهب. وذكرت الصحيفة أن سعر الشريحة التي تناولها ريبيري 1200 يورو، (لكن على الأرجح أنها أخطأت بين الدرهم واليورو مبلغ 1200 درهم يعادل نحو 299 يورو).

وأوضح المطعم أنه يقدم شريحة كهذه بسعر يناهز 1200 درهم، وأخرى أغلى، بسعر نحو 2000 درهم، من دون التعليق على مسألة ريبيري.

وعلق بايرن على الجدل أمس، مشيرا إلى أنه لا يحبذ ما صدر من عبارات عن لاعبه الفرنسي، لكنها مسألة شخصية.

المصدر: أ ف ب