الاتحاد المصري يرد على اتهامات إدارة نادي الأهلي

رد مجدي عبد الغني عضو الاتحاد المصري لكرة القدم على اتهام إدارة النادي الأهلي للاتحاد بمجاملة بيراميدز في إجراءات قيد عبد الله السعيد.

وقال عضو الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات صحفية: "إجراءات قيد عبد الله السعيد المنضم حديثا لصفوف بيراميدز نظامية".

وتابع: "لم نخطئ في قيد اللاعب والبطاقة الدولية الخاصة باللاعب مراقبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا".

وأضاف: "الاتحاد المصري هو من يراقب الأندية وليس الأهلي، أرى أن الأهلي يعاني من التخبط، وما يحدث أمر غريب جدا".

وقررت إدارة الأهلي البدء في الإجراءات القانونية في أزمة قيد عبد الله السعيد ضمن صفوف بيراميدز.

وشارك عبد الله السعيد في مواجهة بيراميدز الجمعة الماضي أمام الأهلي لينجح في تسجيل وصناعة هدف في لقاء انتهى بفوز بيراميدز بهدفين لهدف.

المصدر: وكالات