كأس آسيا 2019 .. ضربة موجعة للنشامى قبل مواجهة حامل اللقب

أبعدت الإصابة لاعب خط الوسط يزن ثلجي عن منتخب الأردن قبل مواجهة أستراليا في أولى جولات المجموعة الثانية لبطولة الأمم الآسيوية.

ويخوض المنتخب مباراته الأولى أمام حامل اللقب عند الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة وموسكو على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وكان قد انسحب ثلجي من مران النشامى الخميس، بعد شعوره بانزعاج عضلي، وفضل الجهاز الفني للمنتخب الأردني أن يجري للاعب مزيدا من الفحوصات.

وأظهرت الفحوصات الأولية إصابة ثلجي باستطالة على صعيد العضلة الضامة، وهي التي ستلزم غياب ثلجي عن الملاعب لمدة أسبوعين.

واستبعد البلجيكي فيتال بوركلمانس المدير الفني اللاعب البالغ 24 عاما واستبداله باللاعب إحسان حداد.

وأوقعت القرعة منتخب النشامى في ظهوره القاري الرابع، في المجموعة الثانية التي تضم أستراليا وسوريا وفلسطين.

ويسعى المنتخب لإعادة اسمه على الساحة القارية، لاسيما بعد سلسلة من خيبات الأمل التي أبعدته عن مشجعيه، علما بأن الاردن بلغ ربع النهائي في أول مشاركتين في 2004 مع المدرب المصري الشهير محمود الجوهري و2011 مع العراقي عدنان حمد قبل خروجه من الدور الأول في 2015.

ويعول المدرب البلجيكي على لاعبيّن هما حارس مرمى الوحدات عامر شفيع البالغ 36 عاما، وموسى التعمري ابن الـ21 عاما المحترف مع أبويل نيقوسيا القبرصي.

وخلال مشاركة شفيع بهذه النسخة سيصبح أول لاعب أردني يشارك في 4 نسخ من البطولة القارية، بعد 2004 في الصين، و2011 في قطر، و2015 في أستراليا.

المصدر: وكالات