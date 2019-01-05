محلل رياضي سعودي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بخطأ فادح على الهواء مباشرة (فيديو)

وقع المحلل الرياضي السعودي عبد العزيز الدغيثر، في موقف محرج على الهواء مباشرة خلال استضافته في برنامج "صدى الملاعب" الذي يقدمه الإعلامي السوري مصطفى الأغا.

وبعد حديث مطول عن مشاركة المنتخب الكويتي، أصيب الدغيثر بحرج شديد، عندما أخبره الآغا عن غياب الكويت عن هذه النسخة من بطولة كأس أمم آسيا.

وانتشر فيديو "الخطأ الفادح" كالنار في الهشيم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط استياء عارم من مستوى بعض المحللين الذين يخرجون على الشاشات لتحليل الفعاليات والمباريات الرياضية.

المصدر: وكالات