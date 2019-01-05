قائد منتخب روسيا لهوكي الجليد: "الحكم كسر همتنا فخسرنا المباراة أمام الأمريكيين"

تحدث قائد منتخب روسيا، كليم كوستين، عن الخسارة أمام المنتخب الأمريكي 2-1 في الدور نصف النهائي لبطولة العالم للشباب لهوكي الجليد التي تستضيفها مدينة فانكوفر الكندية.

وقال كوستين لوكالة Sport24: "لقد ألغى لنا الحكم هدفا صحيحا في الشوط الأول (الدقيقة 8)، وهذا ما أثر علينا كثيرا وكسر همتنا خلال المباراة".

Klim Kostin after the loss to Team U.S.A:



- Tossed his helmet off to the side

- Gave his watch to a guy off-camera

- Said “Fuck you” to the boo chants



😂😂 pic.twitter.com/0U0SWRaTIW — Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) January 4, 2019

كما قدم كوستين اعتذارا عبر صفحته الشخصية في تويتر، على تصرف قام به عقب نهاية المباراة حين أعطى الجائزة التي استلمها من المنظمين لأحد الحضور على المدرجات، ما أدى لإطلاق صيحات الاستهجان ضده، فرد كوستين عليهم بكلمات نابية.

وكتب كوستين في التغريدة: "عندما غادرت الملعب بعد الهزيمة، وشاهدت فيديو عن تصرفاتي بعد المباراة، أردت الاعتذار عن ما بدر مني".

وأضاف: "أنا لا أختلف عن أي أمريكي أو كندي، أردت تحقيق الانتصار لزملائي وعائلتي وبلدي، كانت الخسارة مؤلمة وصعبة، وللأسف، فعلت شيئا سيئا".

واختتم: "أعتذر للاعبي الهوكي في المنتخب الأمريكي وللمشجعين في فانكوفر وكل محبي الهوكي الذين شاهدوا المباراة، راجيا قبول اعتذاري".

Третьяк: Костину нужно учиться держать удар, случившееся его не краситhttps://t.co/VcKKRpYoRYpic.twitter.com/oQgDmmzyaf — Р-Спорт (@rsportru) January 5, 2019

كما علق رئيس الاتحاد الروسي للهوكي، فلاديسلاف تريتياك، على الحادثة بأن تصرف كوستين كان خاطئا تماما، ونصحه بتعلم ضبط النفس، وخصوصا في اللحظات التي تتطلب ذلك.

Which team will find themselves with a bronze medal at the #WorldJuniors? @russiahockey or @SwissIceHockey ?



VOTE HERE 👉 https://t.co/PZQdkWKtuz for your chance to win a tournament puck! pic.twitter.com/q4kjBJocWy — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2019

وسيلعب المنتخب الروسي على الميدالية البرونزية ضد نظيره السويسري الذي خسر مباراة نصف النهائي الثانية أمام المنتخب الفنلندي بنتيجة 6-1.

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فيما يلعب المنتخبان الأمريكي والفنلندي على الميدالية الذهبية ولقب البطولة.

المصدر: rsport.ria.ru