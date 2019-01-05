قائد منتخب روسيا لهوكي الجليد: "الحكم كسر همتنا فخسرنا المباراة أمام الأمريكيين"
تحدث قائد منتخب روسيا، كليم كوستين، عن الخسارة أمام المنتخب الأمريكي 2-1 في الدور نصف النهائي لبطولة العالم للشباب لهوكي الجليد التي تستضيفها مدينة فانكوفر الكندية.
ICYMI: @USAHockey edged @RussiaHockey_en 2-1 to advance to the #WorldJuniors gold medal clash with Finland. Watch the highlights here.— IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2019
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وقال كوستين لوكالة Sport24: "لقد ألغى لنا الحكم هدفا صحيحا في الشوط الأول (الدقيقة 8)، وهذا ما أثر علينا كثيرا وكسر همتنا خلال المباراة".
Klim Kostin after the loss to Team U.S.A:— Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) January 4, 2019
- Tossed his helmet off to the side
- Gave his watch to a guy off-camera
- Said “Fuck you” to the boo chants
😂😂 pic.twitter.com/0U0SWRaTIW
كما قدم كوستين اعتذارا عبر صفحته الشخصية في تويتر، على تصرف قام به عقب نهاية المباراة حين أعطى الجائزة التي استلمها من المنظمين لأحد الحضور على المدرجات، ما أدى لإطلاق صيحات الاستهجان ضده، فرد كوستين عليهم بكلمات نابية.
وكتب كوستين في التغريدة: "عندما غادرت الملعب بعد الهزيمة، وشاهدت فيديو عن تصرفاتي بعد المباراة، أردت الاعتذار عن ما بدر مني".
January 5, 2019
وأضاف: "أنا لا أختلف عن أي أمريكي أو كندي، أردت تحقيق الانتصار لزملائي وعائلتي وبلدي، كانت الخسارة مؤلمة وصعبة، وللأسف، فعلت شيئا سيئا".
واختتم: "أعتذر للاعبي الهوكي في المنتخب الأمريكي وللمشجعين في فانكوفر وكل محبي الهوكي الذين شاهدوا المباراة، راجيا قبول اعتذاري".
Третьяк: Костину нужно учиться держать удар, случившееся его не краситhttps://t.co/VcKKRpYoRYpic.twitter.com/oQgDmmzyaf— Р-Спорт (@rsportru) January 5, 2019
كما علق رئيس الاتحاد الروسي للهوكي، فلاديسلاف تريتياك، على الحادثة بأن تصرف كوستين كان خاطئا تماما، ونصحه بتعلم ضبط النفس، وخصوصا في اللحظات التي تتطلب ذلك.
Which team will find themselves with a bronze medal at the #WorldJuniors? @russiahockey or @SwissIceHockey ?— IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2019
VOTE HERE 👉 https://t.co/PZQdkWKtuz for your chance to win a tournament puck! pic.twitter.com/q4kjBJocWy
وسيلعب المنتخب الروسي على الميدالية البرونزية ضد نظيره السويسري الذي خسر مباراة نصف النهائي الثانية أمام المنتخب الفنلندي بنتيجة 6-1.
Which team will capture the GOLD MEDAL? @usahockey or @leijonat ?— IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2019
VOTE HERE 👉 https://t.co/DDbb7PYWy8 for your chance to win a #WorldJuniors puck! pic.twitter.com/92ZgTw2pKj
فيما يلعب المنتخبان الأمريكي والفنلندي على الميدالية الذهبية ولقب البطولة.
المصدر: rsport.ria.ru