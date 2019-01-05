 
مباشر

قائد منتخب روسيا لهوكي الجليد: "الحكم كسر همتنا فخسرنا المباراة أمام الأمريكيين"

الرياضة

قائد منتخب روسيا لهوكي الجليد:
Sputnik Крис Бэрри
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/la9c

تحدث قائد منتخب روسيا، كليم كوستين، عن الخسارة أمام المنتخب الأمريكي 2-1 في الدور نصف النهائي لبطولة العالم للشباب لهوكي الجليد التي تستضيفها مدينة فانكوفر الكندية.

وقال كوستين لوكالة Sport24: "لقد ألغى لنا الحكم هدفا صحيحا في الشوط الأول (الدقيقة 8)، وهذا ما أثر علينا كثيرا وكسر همتنا خلال المباراة".

كما قدم كوستين اعتذارا عبر صفحته الشخصية في تويتر، على تصرف قام به عقب نهاية المباراة حين أعطى الجائزة التي استلمها من المنظمين لأحد الحضور على المدرجات، ما أدى لإطلاق صيحات الاستهجان ضده، فرد كوستين عليهم بكلمات نابية.

وكتب كوستين في التغريدة: "عندما غادرت الملعب بعد الهزيمة، وشاهدت فيديو عن تصرفاتي بعد المباراة، أردت الاعتذار عن ما بدر مني".

وأضاف: "أنا لا أختلف عن أي أمريكي أو كندي، أردت تحقيق الانتصار لزملائي وعائلتي وبلدي، كانت الخسارة مؤلمة وصعبة، وللأسف، فعلت شيئا سيئا".

واختتم: "أعتذر للاعبي الهوكي في المنتخب الأمريكي وللمشجعين في فانكوفر وكل محبي الهوكي الذين شاهدوا المباراة، راجيا قبول اعتذاري".

كما علق رئيس الاتحاد الروسي للهوكي، فلاديسلاف تريتياك، على الحادثة بأن تصرف كوستين كان خاطئا تماما، ونصحه بتعلم ضبط النفس، وخصوصا في اللحظات التي تتطلب ذلك.

وسيلعب المنتخب الروسي على الميدالية البرونزية ضد نظيره السويسري الذي خسر مباراة نصف النهائي الثانية أمام المنتخب الفنلندي بنتيجة 6-1.

إقرأ المزيد
رابطة هوكي الجليد الأمريكية تحرم الروسي مالكين من الحداد على ضحايا مسقط رأسه

فيما يلعب المنتخبان الأمريكي والفنلندي على الميدالية الذهبية ولقب البطولة.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لاجئون أم "متشددون"؟ الحقيقة في الصحراء!