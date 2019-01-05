كأس آسيا 2019.. مباراة الافتتاح بين الإمارات والبحرين

تنطلق المباراة الافتتاحية للبطولة الآسيوية في نسختها الـ17 بعد قليل، اليوم السبت، بين الإمارات صاحبة الأرض، ومنتخب البحرين، على استاد مدينة زايد الرياضية في مدينة أبو ظبي.

الجماهير البحرينية تتوافد على استاد مدينة زايد الرياضية لمساندة منتخبها#وامpic.twitter.com/oTNF3Urd7r — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 5, 2019

الجماهير الإماراتية تتوافد على استاد مدينة زايد الرياضية في #أبوظبي لدعم منتخبنا الوطني في المباراة الافتتاحية لبطولة "#كأس_آسيا_الإمارات2019"#وامpic.twitter.com/ZFS5mkcvPm — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 5, 2019

ويسعى المنتخب الإماراتي لتحقيق انطلاقة قوية مستغلا عاملي الأرض والجمهور، فيما سيعمل نظيره البحريني إلى إرباك حسابات المستضيف.

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وسيدير الحكم الأردني أدهم مخادمة مباراة الافتتاح.

وفيما يلي تشكيلة المنتخبين:

المصدر: RT