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كأس آسيا 2019.. مباراة الافتتاح بين الإمارات والبحرين

الرياضة

كأس آسيا 2019.. مباراة الافتتاح بين الإمارات والبحرين
RT
Design: Mahmoud Mansour
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تنطلق المباراة الافتتاحية للبطولة الآسيوية في نسختها الـ17 بعد قليل، اليوم السبت، بين الإمارات صاحبة الأرض، ومنتخب البحرين، على استاد مدينة زايد الرياضية في مدينة أبو ظبي.

ويسعى المنتخب الإماراتي لتحقيق انطلاقة قوية مستغلا عاملي الأرض والجمهور، فيما سيعمل نظيره البحريني إلى إرباك حسابات المستضيف.

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وسيدير الحكم الأردني أدهم مخادمة مباراة الافتتاح.

وفيما يلي تشكيلة المنتخبين:

المصدر: RT

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