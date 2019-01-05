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الروسي مدفيديف يتأهل لنهائي بطولة بريزبين الأسترالية

الرياضة

الروسي مدفيديف يتأهل لنهائي بطولة بريزبين الأسترالية
Sputnik PATRICK HAMILTON
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف 16 عالميا إلى نهائي دورة بريزبين الأسترالية الدولية للتنس، اليوم السبت بعدما أقصى الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بمجموعتين دون رد.

وتمكن مدفيديف البالغ 22 عاما، من التغلب على منافسه بنتيجة 7-6 (8-6) و6-2.

وسيواجه مدفيديف في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون دولار، الياباني كي نيشيكوري المصنف ثانيا والفائز في وقت سابق على الفرنسي جيريمي شاردي بنتيجة 6-2 و6-2

ويلعب نيشيكوري البالغ 29 عاما النهائي السادس والعشرين في مسيرته مقابل النهائي الخامس لمنافسه الروسي.

المصدر: أ ف ب

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