الروسي مدفيديف يتأهل لنهائي بطولة بريزبين الأسترالية

تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف 16 عالميا إلى نهائي دورة بريزبين الأسترالية الدولية للتنس، اليوم السبت بعدما أقصى الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بمجموعتين دون رد.

وتمكن مدفيديف البالغ 22 عاما، من التغلب على منافسه بنتيجة 7-6 (8-6) و6-2.

Daniil Medvedev continues his strong #BrisbaneTennis run 🏃🏼‍♂️



The rising Russian star saves two SPs in the first and then sails through set two, 7-6(6) 6-2 over Jo-Wilfried Tsonga



He'll face Kei Nishikori in Sunday's final pic.twitter.com/jWFea9zbOb — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) ٥ يناير ٢٠١٩

وسيواجه مدفيديف في نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون دولار، الياباني كي نيشيكوري المصنف ثانيا والفائز في وقت سابق على الفرنسي جيريمي شاردي بنتيجة 6-2 و6-2

ويلعب نيشيكوري البالغ 29 عاما النهائي السادس والعشرين في مسيرته مقابل النهائي الخامس لمنافسه الروسي.

المصدر: أ ف ب