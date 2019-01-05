بالفيديو.. الاتحاد الإنجليزي يحذر غوارديولا بسبب سلوكه

حذر الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بسبب سلوكه خلال مباراة ليفربول الخميس الماضي والتي انتهت بفوز السيتي 2-1.

والتقطت الكاميرات انفعال بيب غوارديولا على إحدى القرارات التحكيمية خلال المباراة، حيث صرخ بالحكم الرابع مارتن أتكينسون، كما ألقى وشاحه على الأرض تعبيرا عن غضبه واعتراضه.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية، إلى أن تصرف غوارديولا لم يمر بدون تعليق من الاتحاد الإنجليزي الذي وجه تحذيرا رسميا له بسبب هذا السلوك العصبي، كان الأول الذي يتلقاه هذا الموسم.

وفي حال تلقي مدرب الفريق السماوي 4 إنذارات سيتم إيقافه مباراة واحدة حسب لوائح وقوانين لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الإنجليزي.

وقاد غوارديولا فريقه للفوز على ليفربول المتصدر وتقليص الفارق إلى 4 نقاط فقط، خلال قمة مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

المصدر: وكالات