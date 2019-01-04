مدرب البحرين يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في افتتاح بطولة آسيا

كشف التشيكي ميروسلاف سكوب مدرب المنتخب البحريني، الجمعة، عن احتمال افتقاده لخدمات المهاجم عبدالله يوسف هلال بسبب الإصابة، في المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2019 ضد الإمارات السبت.

وقال سكوب في المؤتمر الصحفي عشية المباراة، إن عبد الله البالغ من العمر 25 عاما "أصيب في مباراة كوريا الشمالية" الودية السبت الماضي، والتي انتهت بفوز البحرين 4-0.

ويأمل المنتخب البحريني في تخطي دور المجموعات ضمن منافسات كأس آسيا 2019 في الإمارات، والتي يبدأ مشاركته فيها السبت بخوض المباراة الافتتاحية ضد المنتخب المضيف، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا الهند وتايلاند.

وقال المدرب التشيكي: "نعرف الإمارات جيدا وكل المنتخبات الخليجية تعد كتابا مفتوحا لبعضها البعض، ونعرف أن صاحب الأرض هو الأوفر حظا للتأهل عن المجموعة، لكن نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية رغم مشاركتنا في مجموعة لا بأس بها من الوجوه الشابة".

وتابع: "معدل أعمار لاعبي منتخب البحرين ليس كبيرا ولا يتخطى 24 سنة وتنقصهم خبرة المشاركة في هذا الاستحقاق القاري الكبير"، مؤكدا أنه منذ توليه مسؤولية القيادة الفنية للمنتخب حرص على الاستعانة ببعض لاعبي المنتخب الأولمبي.

وتابع: "نؤمن بقدرتنا على العبور إلى المرحلة التالية".

وتبحث الكرة البحرينية عن تكرار إنجازها الأفضل في البطولة القارية، بتحقيقها المركز الرابع في نهائيات كأس آسيا في الصين عام 2004.

المصدر: أ ف ب