كأس هوبمان.. زفيريف يقود ألمانيا إلى النهائي في مواجهة سويسرا وفيدرر

تغلب الألماني ألكسندر زفيريف على الأسترالي ماتيو أبدن 6-4 و6-3 اليوم الجمعة، في كأس هوبمان للمنتخبات المختلطة في التنس، ليقود منتخب بلاده الى النهائي ضد سويسرا ونجمها روجيه فيدرر.

وسيكون نهائي المسابقة المقرر السبت، إعادة لمواجهة القمة بين المنتخبين العام الماضي، والتي انتهت لصالح فيدرر ومواطنته بيليندا بنتشيتش، على حساب زفيريف ومواطنته أنجيليك كيربر.

وكانت كيربر قد استهلت المواجهة ضد أستراليا في المجموعة الأولى، بفوزها على أشلي بارتي 6-4 و6-4، مانحة النقطة الأولى للفريق.

ونجحت ألمانيا في الفوز في جميع مبارياتها في مجموعتها التي كانت تضم أيضا منتخبي إسبانيا وفرنسا.

أما سويسرا التي يدافع عن ألوانها فيدرر وبنتشيتش، فتأهلت عن المجموعة الثانية بعد تغلبها على بريطانيا والولايات المتحدة وخسارتها أمام اليونان.

المصدر: أ ف ب