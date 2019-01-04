سولشاير يتحدث عن مسألة بقائه بشكل دائم مدربا للشياطين الحمر

نفى مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي غونار سولشاير، وجود محادثات في الوقت الحالي مع مجلس إدارة النادي لإمكانية تثبيته في منصبه مدربا للفريق في نهاية الموسم الحالي.

واستلم سولشاير بشكل مؤقت تدريب الشياطين الحمر في الـ19 من ديسمبر الماضي خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، ونجح الفريق بإشرافه في تحقيق أربعة انتصارات تواليا في البريميرليغ.

وأعرب سولشاير بعد الفوز على نيوكاسل بهدفين نظيفين أول أمس، عن رغبته في الاستمرار إلى ما بعد نهاية الموسم عندما تنتهي فترة إعارته من ناديه النرويجي، لكنه كشف اليوم بأنه لم يتحدث إلى المدير التنفيذي في النادي إد وودورد عن هذا الأمر وقال في هذا الصدد: "لا زال الوقت مبكرا. عندما جئت إلى هنا، كانوا (المسؤولون في النادي) منفتحين وصادقين. لديهم إجراء للبحث عن المدرب القادم، لكن كلما بقيت في منصبي كلما استمتعت به".

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وتابع: "في اليوم الذي سيعلنون هوية المدرب المقبل، إذا كان الأمر يتعلق بي أو بشخص آخر، سأتمنى لهم حظا سعيدا".

واعترف أنه لكونه مدربا مؤقتا، فإن كلمته محدودة في ما يتعلق بسوق الانتقالات الشتوية على مدى الشهر الحالي، لكنه أشار إلى أنه سعيد بالمجموعة التي يملكها ولا حاجة طارئة لإضافات أخرى، قائلا: "يملك النادي خطة على الأرجح... لقد تم التخطيط لهذه الانتقالات منذ الصيف والعام الماضي".

وأوضح: "أنا واثق أن لديهم أهدافا.. أنا هنا لكي أدلي برأيي بهذا الأمر ولا شك بأني سأجتمع مع وودورد لمعرفة ما إذا كان يوجد أي شيء ملموس".

المصدر: أ ف ب