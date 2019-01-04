"التحرش الجنسي" يضرب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

اتفقت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) مع مكتب محاماة ليتولى التحقيق في اتهامات تنمر وتحرش داخل الوكالة بعد أن أخفق تحقيق مبدئي في إثبات حدوث أي سلوك شائن داخل حرمها.

واتهمت الكندية بيكي سكوت، الفائزة بذهبية أولمبية في منافسات التزلج لاختراق الضاحية ورئيسة لجنة الرياضيين في الوكالة، أعضاء في اللجنة التنفيذية بإصدارهم تلميحات وتعليقات غير مناسبة خلال أحد الاجتماعات.

وأجرت وادا تحقيقا خارجيا مستقلا وبحثت تفاصيل الواقعة في اجتماعات عقدت في باكو في أذربيجان في نوفمبر الماضي لكنها قالت إن النتائج لم تثبت حدوث أي انتهاك أو تجاوز مزعوم.

وبالنظر إلى خطورة تلك الادعاءات، وافقت الوكالة على فتح تحقيق جديد مع التأكيد على ضرورة حصول الوكالة على استشارة قانونية في هذا الصدد.

وأوضحت الوكالة العالمية في بيان لها أنها منحت مكتب محاماة كوفينغتون وبورلينغ "تفويضا لتقصي الحقيقة وإجراء تحقيق كامل وشامل في مزاعم التنمر بالإضافة إلى التحرش وإجراء مقابلات مع الأطراف المعنية".

المصدر: رويترز