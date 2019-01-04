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بالفيديو.. قائد مانشستر سيتي كاد أن ينهي موسم محمد صلاح

الرياضة

بالفيديو.. قائد مانشستر سيتي كاد أن ينهي موسم محمد صلاح
Reuters PHIL NOBLE
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تدخل البلجيكي فينسينت كومباني قائد فريق مانشستر سيتي على محمد صلاح مهاجم ليفربول بطريقة قاسية في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

ومرر الظهير الأيمن البرازيلي دانيلو الكرة باتجاه كومباني ليحاول النجم المصري خطف الكرة ولكنه واجه قائد الفريق الأزرق تدخل بشكل عنيف كاد أن يكلف صلاح موسمه مع ليفربول.

ورفض حكم المباراة مطالبة لاعبي ليفربول بإشهار البطاقة الحمراء وطرد كومباني، مكتفيا بإشهار البطاقة الصفراء وتوجيه إنذار لقائد فريق أصحاب الأرض.

ونجح فريق مانشستر سيتي بصعوبة بالفوز على ضيفه ليفربول 2-1 بعد أن أفسد الألماني ليروي ساني فرحة لاعبي ليفربول بتسجيل هدف التقدم للسيتي من جديد بالدقيقة الثانية والسبعين وكسر التعادل، لتتوقف سلسلة انتصارات ليفربول في المسابقة، التي استمرت في مبارياته الثماني الأخيرة.

المصدر:تويتر

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