غلوب سوكر.. كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة الأفضل
AFP
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توج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الأفضل لجائزة غلوب سوكر لعام 2018، خلال الحفل الذي استضافته مدينة دبي الإماراتية.
وتفوق "الدون" على الثنائي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وأنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد.
وعلى الرغم من رحيل رونالدو عن النادي الملكي والانضمام ليوفنتوس خلال الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن تألقه لايزال مستمرا مع "السيدة العجوز" إذ يحتل حاليا صدارة ترتيب هدافي "الكالتشيو" برصيد 14 هدفا.
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