الياباني نيشيكوري إلى نصف نهائي دورة بريزبين

استعاد الياباني كي نيشيكوري المصنف ثانيا أفضل مستوياته عندما تغلب على البلغاري غريغور ديميتروف الرابع بمجموعتين نظيفتين في الدور ربع النهائي لدورة بريزبين الأسترالية الدولية.

وأنهى نيشيكوري اللقاء لمصلحته بواقع 7-5 و7-5 في ساعة و40 دقيقة.

وأوضح نيشيكوري (29 عاما) أن هدفه هو العودة إلى المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي بعدما تراجع إلى المركز 39 في أبريل الماضي بسبب الإصابات المتكررة.

We still have one match on court, but what a Day 4 it's been at #BrisbaneTennis...



See all the 📸s https://t.co/ytYY2NOvzMpic.twitter.com/tvOdcLIywn — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) 3 января 2019 г.

ويلتقي نيشيكوري في الدور المقبل مع الفرنسي جيريمي شاردي الذي كان أول المتأهلين إلى دور الأربعة بفوزه على الياباني ياسوتاكا أوتشيياما الصاعد من التصفيات 6-4 و3-6 و7-6 (7-4).

وحجز الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بطاقته إلى ربع النهائي بفوزه على الياباني تارو دانيال 7-6 (7-5) و6-3.

وحل دانيال بدلا من الإسباني رافايل نادال المصنف أول والذي أعلن انسحابه بسبب إصابة بشد في فخذه.

ويلعب تسونغا في الدور المقبل مع الأسترالي أليكس دي مينور السابع.

المصدر: أ ف ب