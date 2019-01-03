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اتحاد كرة القدم الكويتي يرحب باستضافة الكويت بعض مباريات مونديال قطر

الرياضة

اتحاد كرة القدم الكويتي يرحب باستضافة الكويت بعض مباريات مونديال قطر
Globallookpress imago sportfotodienst
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أكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أحمد عقلة العنزي، على ترحيب مجلس إدارة الاتحاد باستضافة بعض مباريات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر عام 2022.

ونشر الاتحاد الكويتي لكرة القدم بيانا اليوم يؤكد فيه ترحيبه باستضافة بعض مباريات مونديال قطر في حال تمت مخاطبته بشكل رسمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

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إنفانتينو: ندرس مشاركة دول خليجية في استضافة مونديال قطر

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أمس الأربعاء خلال مشاركته في مؤتمر رياضي بمدينة دبي الإماراتية، إن الفيفا يدرس إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبا، كما يدرس مشاركة دول خليجية في استضافة مباريات مونديال قطر.

المصدر: KuwaitFA/twitter

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