رونالدو يشكل 6% من عوائد شركة "نايكي"

كشف تقرير أصدره مجلس دبي الرياضي على هامش مؤتمر دبي الدولي أمس، العديد من المؤشرات الاقتصادية لكرة القدم في السنوات الماضية.

وكان أحد البنود الملفتة في التقرير علاقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مع شركة "نايكي" الشهيرة المختصة بإنتاج الألبسة والتجهيزات الرياضية، إذ وقعت الشركة عقدا مع اللاعب بقيمة مليار دولار عام 2016 للدعاية لمنتجاتها الرياضية.

وأشار التقرير إلى أن نسبة عائدات الشركة من التعاقد مع رونالدو بلغت 6%، بما يعادل نصف مليار دولار، لترتفع قيمة عائداتها التسويقية إلى 15.9 مليار دولار.

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وذكرت الدراسات أن "نايكي" استفادت من وجود 260 مليونا على حسابات رونالدو في مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلت الشركة كل هذه الأعداد في إقناع النجم البرتغالي بزيادة معدلات مشاركاته على مواقع التواصل لتبلغ 1703 مشاركات في 11 شهرا، إذ ظهر في كل مرة بعلامة الشركة الرياضية ما أسهم في تحسين منتجاتها الرياضية، وفق ما أشارت الدراسات.

وكانت العلاقة بين نايكي ورنالدو بدأت عام 2003، وهو العام الذي شهد انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ ارتدى اللاعب نحو 60 تصميما مختلفا من منتجات الشركة الرياضية.

المصدر: emaratalyoum.com