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فوزنياكي تودع بطولة أوكلاند على يد كندية واعدة

الرياضة

فوزنياكي تودع بطولة أوكلاند على يد كندية واعدة
AFP Roslan RAHMAN
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فشلت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة أولى في حجز بطاقتها إلى ربع النهائي وذلك بخروجها اليوم من الدور الثاني لبطولة أوكلاند النيوزلندية على يد الكندية الواعدة بيانكا أندريسكو.

وأوقفت أندريسكو صاحبة الـ18 عاما، المصنفة 152 عالميا، مشوار الدنماركية حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة ووصيفة بطلة بطولة أوكلاند العام الماضي، عندما تغلبت عليها 6-4 و6-4 في مباراة ماراثونية استغرقت ساعتين و12 دقيقة، كانت الأولى بين اللاعبتين.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها أندريسكو الدور ربع النهائي لإحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات في مسيرتها الاحترافية بعد الأولى عام 2017 في واشنطن عندما أطاحت وقتها بالفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المصنفة الثالثة عشرة عالميا من الدور الثاني، محققة حينها أول فوز لها على إحدى المصنفات الأوليات.

وضربت أندريسكو موعدا في الدور القادم مع الأمريكية فينوس ويليامز التي تغلبت على مواطنتها لورين ديفيس 6-4 و6-3 في ساعة و34 دقيقة.

المصدر: أ ف ب

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