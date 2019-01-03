سولسكاير يسعى لتحطيم رقم الأسطورة بازبي برفقة الشياطين الحمر

واصل النرويجي أولي جونار سولسكاير بدايته المثالية مع مانشستر يونايتد عندما قاده لمعادلة الرقم السابق الذي لم يحققه سوى الراحل الإسكتلندي مات بازبي إحدى أساطير النادي.

وبعد بداية مذهلة لمسيرته مع النادي عقب إقالة جوزيه مورينيو أصبح الفوز في أربع مباريات متتالية، وهو أمر لم يحققه سوى بازبي في 1946، دليلا على رغبته في دور أكبر من مدرب مؤقت للفريق.

ونجح المدرب النرويجي في مهمته أمام نيوكاسل بعدما أحرز روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد هدفين في الفوز 2-0 في استاد سانت جيمس بارك يوم أمس الأربعاء.

وأوضح المهاجم السابق، الذي بدا مثل معلمه أليكس فيرجسون أحد أبرز المدربين في تاريخ يونايتد، أنه ترك للتاريخ فكرة الحديث عن محاكاة بازبي الذي انتصر في أول خمس مباريات في بداية حقبته الأسطورية.

وقال سولسكاير "سيكون هذا في السجلات التاريخية لكني لا أفكر في الأمر".

وتابع: "أفكر فقط في المباراة المقبلة لأنك لو فزت بأربع مباريات يمكنك الفوز بأربع مواجهات أخرى في هذا النادي، هذا هو التحدي وهذا هو المقياس المعروف عنا".

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Our caretaker manager spoke to #MUTV after tonight's win... pic.twitter.com/LFuoXzbLus — Manchester United (@ManUtd) ٢ يناير ٢٠١٩

وفي ظل التكهنات حول رغبة يونايتد في أن يتولى ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس مهمة الإشراف الفني بشكل دائم في الموسم المقبل، ستوضع إدارة النادي في موقف غريب لو استمر سولسكاير في تحقيق النتائج الحالية.

ومن أجل معادلة رقم بازبي في 1946 بالفوز في أول خمس مباريات سيكون سولسكاير أمام اختباره الحقيقي الأول عندما سيحل يونايتد ضيفا على توتنهام هوتسبير في استاد ويمبلي في 13 يناير.

المصدر: رويترز