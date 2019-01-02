التعادل السلبي يحسم مواجهة تشيلسي وساثهامبتون في البريميرليغ

حسم التعادل السلبي مواجهة تشيلسي مع ضيفه ساوثهامبتون، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولم يتمكن تشيلسي من هز شباك منافسه على مدار شوطي المباراة، بالرغم من الفرص العديدة التي سنحت لنجومه طوال التسعين دقيقة.

وبهذا التعادل، ابتعد تشيلسي خطوة جديدة عن صراع المنافسة على صدارة البريميرليغ، فرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، متأخرا بفارق 10 نقاط عن الصدارة التي يحتلها ليفربول، والذي يحل ضيفا يوم الخميس على مانشستر سيتي في المرحلة ذاتها، أما ساوثهامبتون فرفع رصيده للنقطة 16 في المركز الثامن عشر.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة، عن فوز كريستال بالاس على مضيفه ولفرهامبتون 2-0، وبيرنلي على مضيفه هدرسفيلد تاون 2-1، فيما تعادل وست هام يونايتد مع ضيفه برايتون 2-2، وكذلك بورنموث مع ضيفه واتفورد 3-3.

المصدر: RT