غوارديولا يأمل في عودة دي بروين لمواجهة ليفربول

كشف المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا أن البلجيكي كيفن دي بروين نجم خط وسط مانشستر سيتي قد يشارك في القمة المرتقبة للدوري الإنجليزي الخميس ضد المتصدر ليفربول بعد إبلاله من الإصابة.

وأصيب لاعب خط الوسط الدولي البالغ من العمر 27 عاما، مرتين في الركبة، ولم يتمكن من المشاركة سوى في 6 مباريات في الدوري هذا الموسم. وستشكل عودته دفعا لفريقه الذي يبتعد حاليا في المركز الثالث بفارق 7 نقاط عن ليفربول، قبل لقائهما في المرحلة الحادية والعشرين الخميس على ملعب الاتحاد في مانشستر.

وقال غوارديولا للصحفيين الأربعاء، إن دي بروين "تمرن اليوم (...) الخميس نحتاج إلى إجراء فحص إضافي في الصباح، إلا أنه أفضل حالا بكثير".

ويخوض سيتي مباراة مفصلية الخميس سبق لغوارديولا أن حذر لاعبيه من أن خسارتها ستعني عمليا فقدان لقب الموسم الماضي لصالح ليفربول الذي لا يزال الفريق الوحيد دون خسارة هذا الموسم.

وشدد غوارديولا على أن فريقه الذي خسر ثلاث مرات هذا الموسم، أتت جميعها في آخر خمس مباريات، يحتاج إلى تحسين وضعه الدفاعي إذا ما أراد التغلب على الفريق الأحمر.

وأوضح "في المباريات الأخيرة، تلقينا عددا من الأهداف أكثر من المعتاد".

وحاول غوارديولا التخفيف من وقع تصريحاته السابقة عن ضياع اللقب في حال فوز ليفربول الخميس، مقرا في الوقت ذاته بأن "الواقع واضح. نحن خلفهم بسبع نقاط، لكن هذه ستكون المباراة الثانية في النصف الثاني من الموسم، لذا لا يزال ثمة العديد من النقاط للمنافسة عليها".

وأضاف: "أشعر أننا أمام فرصة كبيرة لتقليص الفارق (...) الجميع يسأل ماذا سيحصل إذا خسرنا، لكننا سنحاول الفوز. هذه فرصتنا للقتال من أجل (لقب) الدوري الممتاز، للذهاب إلى أبعد ما يمكن".. "هذا ليفربول، أفضل فريق في تاريخ إنجلترا (...) يمكننا أن نتغلب عليهم. أدرك اليوم أن أحدا لا يثق بنا لكن هذا هو الحال. هم (ليفربول) حاليا أفضل فريق في أوروبا، في ثباتهم، بالطريقة التي يسيطرون من خلالها على التفاصيل في مباراتهم".

المصدر: أ ف ب