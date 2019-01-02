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الروسي مدفيديف يقصي موراي ويتأهل لثالث أدوار بطولة بريزبين الأسترالية

الرياضة

الروسي مدفيديف يقصي موراي ويتأهل لثالث أدوار بطولة بريزبين الأسترالية
AFP Saeed Khan
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تأهل الروسي دانييل مدفيديف للدور الثالث من بطولة بريزبين الأسترالية للتنس، بعد تغلبه على البريطاني أندي موراي، بمجموعتين دون رد.

وتمكن مدفيديف، صاحب الـ22 ربيعا، من التغلب على موراي المصنف الأول على العالم سابقا بمجموعتين نظيفتين، بواقع:7-5 و6-2، خلال ساعة واحدة و22 دقيقة.

وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة، البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون دولار، الكندي ميلوش راونيتش الفائز بدوره على الصربي ميومير كيكمانوفيتش 6-3 و7-6.

المصدر: rsport.ria.ru

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