الروسي مدفيديف يقصي موراي ويتأهل لثالث أدوار بطولة بريزبين الأسترالية

تأهل الروسي دانييل مدفيديف للدور الثالث من بطولة بريزبين الأسترالية للتنس، بعد تغلبه على البريطاني أندي موراي، بمجموعتين دون رد.

Sealed with an ace.



It was an impressive display tonight for No.4 seed Daniil Medvedev, who beats two-time #BrisbaneTennis winner Andy Murray 7-5 6-2 to move into the quarter-finals



🎥 @Channel9@9Gopic.twitter.com/n6GO7JQXqT — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) January 2, 2019

وتمكن مدفيديف، صاحب الـ22 ربيعا، من التغلب على موراي المصنف الأول على العالم سابقا بمجموعتين نظيفتين، بواقع:7-5 و6-2، خلال ساعة واحدة و22 دقيقة.

Медведев вышел в третий круг турнира в Брисбене, переиграв Марреяhttps://t.co/Tn0bKYW4VBpic.twitter.com/RddHwhKUvB — Р-Спорт (@rsportru) January 2, 2019

وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة، البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون دولار، الكندي ميلوش راونيتش الفائز بدوره على الصربي ميومير كيكمانوفيتش 6-3 و7-6.

المصدر: rsport.ria.ru