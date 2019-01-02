"أعظم صورة سيلفي على مر العصور" بين فيدرر وسيرينا

بعد 43 لقبا في البطولات الأربع الكبرى فيما بينهما، وعقدين من المنافسات حانت اللحظة التاريخية التي انتظرها عشاق التنس طويلا حين تقابل السويسري روجر فيدرر والأمريكية سيرينا وليامز.

وفازت سويسرا حاملة اللقب بقيادة فيدرر على الولايات المتحدة بقيادة سيرينا في مباراة الزوجي المختلط الحاسمة 4-2 و4-3 في مدينة بيرث الأسترالية ضمن منافسات كأس هوبمان للتنس، لتنهي المواجهة بينهما لصالحها 2-1.

وكال فيدرر وسيرينا المديح لبعضهما البعض عقب المباراة قبل أن تقتنص رياضة التنس ما وصفه مسؤولو كأس هوبمان للفرق المختلطة على تويتر: "أعظم صورة سيلفي على مر العصور".

ونشر فيدرر الصورة أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت مع تعليق يقول: "ليلة لا تنسى".

Oh what a night 🎾🔥 pic.twitter.com/Fj9arBT6Ni — Roger Federer (@rogerfederer) January 1, 2019

وقالت سيرينا الحائزة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى مادحة فيدرر: "إنه أفضل لاعب على مر العصور. استمتعت بهذه المواجهة التي تأتي في قمة مسيرتنا، يملك فيدرر شخصية ساحرة داخل وخارج الملعب. إنه لاعب رائع وأتمنى أن أحصل منه على بعض النصائح في وقت لاحق".

وحصد فيدرر وسيرينا 171 لقبا فيما بينهما خلال مشوارهما الرياضي، وتربعا لمدة 600 أسبوع على عرش تنس الرجال والسيدات.

وأضاف فيدرر عقب المباراة: "استمتعت كثيرا بمواجهتها. شاهدتم جميعا مدى تركيز وإصرار سيرينا، وهذه من الأمور التي أعشقها لديها".

وحققت سويسرا انتصارين في مباراتين قبل مواجهة الخميس أمام اليونان، في حين سيواجه الفريق الأمريكي، متذيل الترتيب، منافسه البريطاني في المواجهة القادمة.

المصدر: رويترز