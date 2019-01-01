صلاح ومانيه وأوباميانغ في القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي القائمة النهائية للمرشحين لجائزته السنوية لأفضل لاعب والتي ضمت المصري محمد صلاح حامل جائزة العام الماضي والسنغالي ساديو مانيه وبيارإيمريك أوباميانغ.

ونشر الاتحاد القائمة النهائية على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، قبل أسبوع من حفل منح الجائزة الذي يقام في العاصمة السنغالية دكار في الثامن من يناير.

وستكون المنافسة على أشدها بين صلاح أفضل لاعب أفريقي 2017، ومانيه زميله في ليفربول الإنجليزي والباحث عن تتويجه الأول. وأوباميانغ لاعب أرسنال الذي نال الجائزة عام 2015.

ويعد الثلاثي هذا الموسم من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم صلاح ومانيه بشكل كبير في تصدر فريقهما ترتيب الدوري بعد 20 مرحلة بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، إذ سجل صلاح 13 هدفا وأضاف مانيه ثمانية، من أصل 48 هدفا لليفربول في الدوري.

وكان صلاح (26 عاما) قد توج العام الماضي هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز بـ 32 هدفا، وساهم هو ومانيه في بلوغ فريقهما نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر أمام ريال مدريد 1-3.

وأصبح صلاح العام الماضي أول مصري ينال هذه الجائزة منذ بدء منحها عام 1992، ويتطلع لإحرازها للعام الثاني تواليا ليعادل الإنجاز الذي حققه السنغالي الحاجي ضيوف (2001 و2002)، والكاميروني صامويل إيتو (2003 و2004) والعاجي يايا توريه (2011 و2012).

أما أوباميانغ، فيتساوى هذا الموسم مع صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ 13 هدفا.

وهي المرة الخامسة تواليا التي يوجد فيها أوباميانغ (29 عاما) في القائمة النهائية لأفضل لاعب، في إنجاز "يعادل الرقم القياسي للأسطورة العاجية يايا توريه ولاعب خط الوسط الغاني ميكايل ايسيان"، بحسب الاتحاد.

أما مانيه (26 عاما) فيترشح ضمن القائمة النهائية للعام الثالث تواليا، وحل ثالثا في العام 2016 الذي شهد تتويج الجزائري رياض محرز، وثانيا خلف صلاح في العام الماضي. ويأمل السنغالي في أن يصبح ثاني لاعب من بلاده ينال هذه الجائزة بعد ضيوف.

المصدر: أ ف ب