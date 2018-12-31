دل بوترو يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة

أعلن الأرجنتيني خوان مارتن دل بورتو، انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى المقررة الشهر المقبل، نظرا لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وقال دل بورتو المصنف خامسا عالميا عبر حسابه على موقع "تويتر": "عملية التعافي تسير على قدم وساق وسأعلمكم لاحقا متى سأعود إلى الملاعب. للأسف، لن يكون ذلك في أستراليا. أنا افتقدكم جميعا".

وتابع: "لكني سعيد بالتطور (في ما يتعلق بالتعافي من الإصابة). أتمنى لكم عاما جديدا سعيدا والاستمتاع به".

وتقام بطولة أستراليا في ملبورن بين 14 و27 من يناير.

ويعاني دل بوترو (30 عاما) من كسر في عظم رأس الركبة، اضطره للانسحاب من بطولة الماسترز الختامية للموسم الشهر الماضي.

وعانى دل بوترو المتوج بلقب كبير وحيد هو لقب بطولة أمريكا المفتوحة 2009، من الإصابات في مراحل عدة في مسيرته، وخضع لأربع عمليات جراحية في الرسغ في الأعوام الماضية وتراجع بسببها إلى المركز الـ581 في التصنيف العالمي أواخر العام 2015.

وبعدما كان يفكر بالاعتزال بعد غياب طويل، عاد الأرجنتيني تدريجا إلى المنافسات، واستعاد في 2018 بعضا من بريق الماضي. وتقدم في أغسطس إلى أعلى تصنيف له بحلوله ثالثا عالميا.

وكانت أبرز نتائجه فوزه على السويسري روجيه في فيدرر في نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية للماسترز وبلوغه نهائي أمريكا المفتوحة قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

المصدر: أ ف ب

