الروسي روبليف إلى ثاني أدوار قطر المفتوحة

بلغ الروسي أندريه روبليف وصيف النسخة الماضية، الدور الثاني من بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس بفوزه على منافسه الإيطالي أندرياس سيبي بمجموعتين دون رد، اليوم الاثنين.

وتمكن روبليف من إنهاء اللقاء لمصلحته بواقع 7-5 و6-1، في مباراة استغرقت ساعة و15 دقيقة.

وضمن مباريات الدور الأول، بلغ التشيكي توماس بيرديتش، الدور ذاته إثر فوزه على الألماني فيليب كولشرايبر، بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و7-6.

وتغلب فيرداسكو على الإيطالي باولو لورينزو بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4)

وتخطى الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، عقبة الإيطالي ماتيو بيريتيني بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-4.

المصدر: وكالات