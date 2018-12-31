الاتحاد الإنجليزي يعاقب إيمري مدرب أرسنال

أعلن الاتحاد الإنجليزي تغريم مدرب أرسنال أوناي إيمري مبلغ 8000 جنيه إسترليني بعد اعترافه بسوء السلوك إثر قيامه بركل قارورة مياه بلاستيكية نحو المدرجات خلال مباراة فريقه ضد برايتون.

وقال الاتحاد في بيان، اليوم الاثنين: "مدرب أرسنال أوناي إيمري غرم ثمانية آلاف جنيه إسترليني (10 الآف دولار) بعدما أقر بتهمة سوء السلوك الموجهة إليه (...) الأمر يتعلق بتصرفه خلال مباراة ضد برايتون في 26 ديسمبر 2018".

واستشاط إيمري غضبا من أداء فريقه في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت ضمن المرحلة التاسعة عشرة وانتهت بالتعادل 1-1، فقام بركل قارورة المياه وسقط بالقرب من أحد مشجعي الفريق المضيف.

وتوجه إيمري سريعا نحو المشجع واعتذر منه، قبل أن يكرر ذلك بعد المباراة، ولاحقا في المؤتمر الصحفي الذي تلاها.

وكان إيمري قد أعرب في مؤتمر صحفي آخر سبق مباراة فريقه ضد ليفربول في المرحلة العشرين، عن أمله في أن يطوي الاعتذار صفحة الحادثة، وقال: "يتعين علي احترام القرار لأنه سيكون نتيجة لتصرفي لكن لم تكن ثمة أي نية أخرى من قبلي حيال المشجع".

وتفادى إيمري منعه من الوجود في دكة بدلاء فريقه لمباراة، وهي عقوبة سبق للاتحاد أن فرضها على المدرب السابق لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، عندما قام بركل قارورة مياه أيضا خلال مباراة ضد وست هام (1-1) في نوفمبر 2016.

المصدر: أ ف ب