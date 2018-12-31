الفدائي الفلسطيني ينهي استعداداته لكأس آسيا بخسارة من قيرغيزستان

خسر منتخب فلسطين وديا أمام نظيره منتخب قيرغيزستان 1-0، في الدوحة، اليوم الاثنين، في آخر لقاء له قبل انطلاق بطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات مطلع الشهر المقبل.

سجل منتخب قيرغيزستان الهدفين في (د.35 و63 من ركلة جزاء)، بينما أحرز هدف فلسطين الوحيد ياسر إسلامي في (د.75).

وأوقعت قرعة دور المجموعة في كأس آسيا 2019، المنتخب الفلسطيني، في مجموعة صعبة (الثانية) مع سوريا وأستراليا حاملة اللقب والأردن.

وتنطلق يوم السبت 5 يناير المقبل، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مباريات النسخة الـ 17 لمسابقة كأس آسيا لكرة القدم، بمشاركة 24 منتخبا، وستستمر لغاية 1 فبراير 2019.

وتجمع المباراة الافتتاحية بين المنتخب الإماراتي، مستضيف البطولة، ونظيره البحريني، على ملعب مدينة زايد الرياضية، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

المصدر: وكالات