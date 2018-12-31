كيف تحصل على 140 ألف يورو كل ثانية.. مايويذر يجيب

يخوض الملاكم الأمريكي الشهير فلويد مايويذر اليوم نزالا استعراضيا ضد بطل الكيك بوكسينغ الياباني تينشين ناسوكاوا، وسيجني من خلاله الملاكم الأمريكي ملايين اليوروهات.

ووفقا للأرقام المعلنة، فإن مايويذر سيحصل على أكثر من 140 ألف يورو عن كل ثانية فوق الحلبة.

وسيلعب النزال في 3 جولات مدة كل واحدة منها 3 دقائق، بواقع 180 ثانية لكل جولة، وهو ما يعني أن البطل الأمريكي سيجني 77 مليون يورو تقريبا إذا خاض كل ثواني النزال.

وسيقام النزال بين البطلين دون حكام، وللفوز يجب أن يطيح أحدهما بالآخر بالضربة القاضية، أو ينسحب أحدهما.

ويعتبر مايويذر (41 عاما) من أساطير الملاكمة، وخاض 50 نزالا في مسيرته الاحترافية في الملاكمة، فاز بجميعها، ولم يهزم قط.

أما نازوكاوا، فيبلغ من العمر 20 عاما، ويعتبر من الأبطال الصاعدين في رياضة الكيك بوسينغ.

تجدر الإشارة إلى نتيجة هذه المباراة لن يكون لها أي تأثير على سجلات اللاعبين، كونها غير مسجلة في الملاكمة أو الكيك بوسينغ.

المصدر: وكالات