إيسكو يكسر حاجز الصمت ويحسم الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

حسم الإسباني الدولي، ألاركون إيسكو، صانع ألعاب ريال مدريد، الجدل الدائر حول مستقبله مع الفريق الملكي، وأكد بأنه لن يرحل عن "الميرينغي" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن إيسكو قوله: "لا أفكر في الرحيل، أنا سعيد جدا في الريال.. أريد البقاء في مدريد لكي أستمر في حصد الألقاب مع النادي".

وجاء تصريح إيسكو بعدما تحدثت وسائل الإعلام عن إمكانية رحيله عن الريال في يناير المقبل، بسبب أزماته المستمرة مع الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب الفريق، وعدم مشاركته بصورة منتظمة في المباريات الأخيرة.

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وخاض إيسكو هذا الموسم 11 مباراة مع الريال في الدوري الإسباني، وأحرز هدفا واحدا وصنع هدفين آخرين.

ويرتبط صاحب الـ26 عاما مع الفريق الملكي بعقد يمتد حتى صيف عام 2022، ويتضمن عقده شرطا جزائيا قيمته 700 مليون يورو.

المصدر: matchtv.ru