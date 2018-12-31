غوارديولا يزف خبرا سارا لجماهير ليفربول قبيل مواجهة "الريدز" والسيتي

زف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، خبرا سعيدا لجماهير ليفربول، قبل مباراة القمة المرتقبة بين السيتي ومضيفه "الريدز"، الخميس المقبل في البريمير ليغ.

وكشف غوارديولا عقب مباراة فريقه أمس أمام ساوثهامبتون، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة (3-1)، أن نجم وسط السيتي، الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، سيغيب بسبب الإصابة بنسبة كبيرة عن مباراة الفريق الخميس المقبل أمام ليفربول، في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إقرأ المزيد

وأوضح المدرب الإسباني أن "الإصابة التي يعاني منها دي بروين ليست خطيرة، ولكنها قد تجبره على الغياب عن مواجهة ليفربول المهمة".

وكان دي بروين قد غاب عن مباراة ساوثهامبتون أمس، بسبب معاناته من الإصابة، وكانت جماهير حامل لقب الدوري الإنجليزي، تمني النفس في لحاق النجم البلجيكي بمواجهة "الريدز" القوية والمهمة.

وينفرد ليفربول حاليا بصدارة جدول ترتيب البريمير ليغ برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وفي حال فوز السيتي في مباراة الخميس سيقلص الفارق إلى 4 نقاط ويشعل الصراع من جديد على لقب الدوري.

المصدر: وكالات