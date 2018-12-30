بالفيديو .. أقوى نزالات الفن النبيل والضربات القاضية في 2018

شهدت حلبات رياضة الملاكمة "الفن النبيل"، الكثير من النزالات الساخنة، أبرزها ضمن بطولة كاس الأسطورة محمد علي (كأس سلسلة السوبر العالمي (WBSS) - World Boxing Super Series).

وتوّج الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك بلقب بطل "World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي كلاي للوزن خفيف الثقيل (90،71 كغم) على حساب منافسه الروسي مراد غاسييف، بفوزه عليه بقرار الحكام بالنقاط وبـ "الإجماع"، في النزال الذى جرى بينهما، يوم 21 يوليو الماضي، في العاصمة موسكو.

وجمع ألكسندر أوسيك (31 عاما) لأول مرة في تاريخ الملاكمة بين الألقاب الأربعة الكبرى في هذه الرياضة، وهي: المجلس العالمي للملاكمة WBC، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO، والرابطة العالمية للملاكمة WBA، والاتحاد الدولي للملاكمة IBF، إضافة إلى كأس الملاكم الأمريكي الشهير محمد علي كلاي (كأس سلسلة السوبر – WBSS).

وحصل أوسيك على شيك بقيمة 10 ملايين يورو والكأس الجديدة التي تحمل اسم الأسطورة محمد علي كلاي، الذي توفي عام 2016.

وحقق الملاكم الأوكراني بذلك انتصاره رقم 15 في مسيرته الاحترافية، 11 منها بالضربة القاضية، بينما ألحق بخصمه الروسي (24 عاما) أول هزيمة له في مسيرته الاحترافية، بعد 26 انتصارا، 19 منها بالضربة القاضية.

البريطاني سميث يسقط مواطنه القديس جورج بالقاضية في نهائي كأس محمد علي

انتزع البريطاني كالم سميث لقب بطل كأس سلسلة السوبر العالمي (WBSS)، للملاكمة للوزن المتوسط، بفوزه بالضربة القاضية على مواطنه جورج غروفز، في الجولة السابعة من النزال الذي جرى بينهما، يوم 28 سبتمبر، في مدينة جدة السعودية.

وحقق كالم سميث، البالغ من العمر 28 عاما، انتصاره الـ 25 من أصل 25 نزالا خاضها في مسيرته الاحترافية، منها 18 بالضربة القاضية.

بينما مني جورج غروفز، الملقب بالقديس جورج، البالغ من العمر 30 عاما، بالهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعد 32 انتصارا، حتى ذلك الحين.

Here is @CallumSmith23 defeating @carlgroves89 to win the inaugural World Boxing Super Series at 168 lbs in September. #boxinghttps://t.co/pfzoeN0XPu via @YouTube — 13th Round (@TheFinalTally) 29. Dezember 2018

الملاكم الروسي بيفول يحتفظ بلقب بطل العالم

دافع الملاكم الروسي دميتري بيفول بنجاح عن لقب بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل وفقا لرابطة الملاكمة العالمية (WBA)، بفوزه على منافسه الكندي جان باسكال، في النزال الذي جمعهما، يوم الأحد 25 نوفمبر الماضي، في مدينة أتلانتيك سيتي، بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

وفاز الملاكم الروسي بالنقاط بقرار إجماع الحكام بواقع: (117-111، 119-109، 119-109).

وحقق دميتري بيفول (27 عاما)، بذلك انتصاره الخامس عشر على التوالي، خلال مسيرته الاحترافية، منها 11 بالضربة القاضية، ولم يتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن.

بينما مني جان باسكال (36 عاما)، بالهزيمة الخامسة حتى الآن، مقابل 33 انتصارا في مسيرته الاحترافية، ونزال انتهى من دون نتيجة.

ألفاريز يثأر من غولوفكين ويتربع على عرش الملاكمة العالمية

انتزع الملاكم المكسيكي ساوول ألفاريز "كانيلو" اللقب الموحد لبطل العالم للوزن المتوسط، من الكازاخستاني غينادي غولوفكين، في النزال الذي جمعهما، يوم 16 سبتمبر، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، بعد دفاع الأخير 20 مرة بنجاح عن لقب بطل العالم للملاكمة للوزن المتوسط.

وحصد ألفاريز، البالغ من العمر 28 عاما، اللقب الموحد للمنظمة العالمية للملاكمة والرابطة العالمية للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة في الوزن المتوسط، محققا حينها انتصاره الـ 50 ، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل تعادلين وخسارة واحدة.

بينما تكبد غينادي غولوفكين (36 عاما)، الهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 38 انتصارا، وتعادل واحد.

البريطاني جو شوا يهزم متحديه الروسي بوفيتكين بالضربة القاضية

احتفظ الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بلقب بطل العالم للوزن الثقيل، بفوزه على متحديه الروسي بالضربة القاضية في الجولة السابعة من النزال الذي جمعهما يوم السبت 22 سبتمبر، على ملعب ويمبلي، في العاصمة لندن.

وحقق أنتوني جوشوا (28 عاما) بذلك انتصاره الثاني والعشرين، منها 21 بالضربة القاضية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.

ويحمل البريطاني لقب بطل العالم للوزن الثقيل، بحسب منظمة الملاكمة العالمية (IBO)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، ورابطة الملاكمة العالمية (WBA SUPER)، واتحاد الملاكمة العالمي (IBF).

بينما تلقى ألكسندر بوفيتكين، البالغ من العمر 39 عاما، هزيمته الثانية، في مسيرته الاحترافية، مقابل 34 انتصارا، منها 24 بالضربة القاضية.

لا غالب ولا مغلوب في نزال مثير بين العملاقين وايلدر وفيوري

لعل نزال العملاقين الأمريكي ديونتاي وايلدر، بطل العالم للوزن الثقيل لمجلس الملاكمة العالمي، والبريطاني تايسون فيوري يعتبر واحدا من أغرب المواجهات في الآونة الأخيرة لرياضة الفن النبيل.

فقد عاد تايسون فيوري إلى حلبات الملاكمة بعد إيقاف دام أكثر من عامين بسبب المنشطات، وتمكن من تخفيف وزنه إلى أقل من 115 كلغ بعد أن كان نحو 150 كلغ، وتحدى بقوة وايلدر الشرس.

واتسم النزال، الذي جمعهما، يوم 2 ديسمبر الجاري، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بالإثارة والندية من بدايته حتى نهايته، وأسقط وايلدر صاحب اللكمات القوية منافسه فيوري مرتين، لكن البريطاني هيمن على معظم فترات النزال مستغلا تحركات القدم الذكية والدفاع المستميت.

ولم يخسر أي من الملاكمين حتى الآن، فقد حقق ديونتاي وايلدر (33 عاما) 40 انتصارا، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، منها 39 بالضربة القاضية، مقابل تعادل واحد.

أما تايسون فيوري (30 عاما) فقد حقق 27 انتصارا، منها 19 بالضربة القاضية، مقابل تعادل واحد أيضا.

ضربة قاضية تحجز سريرا لبطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل في العناية المركزة

سقط بطل العالم للوزن الثقيل لمجلس الملاكمة العالمي (WBC)، الكندي أدونيس ستيفنسون، بالضربة القاضية أمام متحديه الأوكراني ألكسندر غفوزديك، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتلقى الملاكم الكندي عدة لكمات قوية في نهاية الجولة العاشرة، من النزال الذي جمعهما، فجر يوم الأحد 2 ديسمبر الجاري، في مدينة كيبيك الكندية، سقط على إثرها أرضا في الحلبة، ولم يستطع النهوض لفترة طويلة، ولم يتمكن من التحدث للصحفيين.

وأشار موقع "BoxingScene" إلى أن أدونيس ستيفنسون نقل إلى المستشفى، بعد النزال، ويرقد في العناية المشددة بحالة حرجة، ورفضت عائلة الملاكم الإدلاء بأي تصريحات وطلبت احترام خصوصية الحياة الشخصية للملاكم.

ومني أدونيس ستيفنسون (41 عاما)، بالهزيمة الثانية، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 29 انتصارا، وتعادل واحد.

بينما حقق ألكسندر غفوزديك، البالغ من العمر 31 عاما، بذلك انتصاره الـ 16 من أصل 16 نزالا خاضها، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، منها 13 بالضربة القاضية، وتوج بلقب بطل العالم للوزن الثقيل لمجلس الملاكمة العالمي (WBC).

المصدر: وكالات + RT

نايف الكوردي