سيدات إيران لكرة القدم يخضن مباراتهن الأولى على أكبر ملعب في البلاد

سيخوض منتخب إيران لكرة القدم للسيدات أول مباراة له على الإطلاق منذ الثورة الإسلامية، في أكبر ملعب في البلاد، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "إسنا" اليوم الأحد.

وسيواجه منتخب إيران نظيره الروسي، في ستاد "آزادي" في مباراة ودية في إطار استعداداتهما للألعاب الأولمبية، التي ستجري في طوكيو عام 2020، بحسبما صرح رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني مهدي تاج للوكالة.

وسيسمح للنساء فقط بحضور المباراة التي لم يحدد موعدها بعد.

وصدر قرار بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، بمنع النساء رسميا من حضور مباريات كرة القدم للرجال.

وخففت القيود نسبيا مؤخرا، وسمح للمئات من المتفرجات الإيرانيات بحضور مباراة لكرة القدم في ستاد آزادي، خلال نهائي دوري أبطال آسيا، في نوفمبر الماضي.

وجلست النساء في منصات منفصلة عن منصات الرجال ودخلن الملعب قبل ساعتين من بدء المباراة لتجنب الزحام.

المصدر: "أ ف ب"