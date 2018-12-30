الاتحاد المصري الكرة القدم يصدر قرارا بشأن مباراة بيراميدز والأهلي

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، عبر حسابه في"فيسبوك" اليوم الأحد، إقامة مباراة بيراميدز والأهلي، المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري الممتاز، من دون جمهور.

وستقام المباراة بين بيراميدز والقلعة الحمراء في الساعة السادسة من مساء يوم 4 يناير المقبل، على ملعب الدفاع الجوي.

وكانت مناوشات قد وقعت خلال الفترة الماضية، بين جماهير الأهلي، وتركي آل الشيخ أحد ملاك نادي بيراميدز، بسبب هجوم الأخير المتكرر على رموز الأهلي.

كما قررت لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين، إقامة لقاء المصري مع بيراميدز، المؤجلة من الجولة 13، يوم 8 يناير على ملعب الإسماعيلية، في السابعة والنصف مساء بدلا من الثالثة مساء.

وقررت إقامة مباراة سموحة مع الأهلي المؤجلة من الجولة الـ 15، يوم 8 يناير، على ملعب برج العرب، في الخامسة بدلا من السادسة مساء.

المصدر: "facebook/efasocial"