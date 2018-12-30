مانشستر سيتي يستعيد توازنه في "البريمير ليغ" ويرتقي للوصافة (فيديو)

استعاد نادي مانشستر سيتي توازنه في "البريمير ليغ"، وحقق فوزه الأول بعد خسارتين متتاليتين، وجاء على حساب مضيفه ساوثهامبتون (3-1)، في مباراة أقيمت اليوم لحساب الأسبوع الـ20.

وأحرز ثلاثية "السيتيزنز"، الإسباني دافيد سيلفا، ومدافع ساوثهامبتون جيمس وارد بالخطأ في مرمى فريقه، والمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، في الدقائق (10، 45 و48) على الترتيب، بينما سجل الهدف الوحيد لساوثهامبتون، الدنماركي بيير أميل هوبيرغ (د. 37)، الذي طرد في الدقائق الأخيرة من المباراة بسبب تدخله العنيف ضد أحد لاعبي السيتي.

وهذا الفوز الأول للفريق السماوي في الدوري الإنجليزي"البريمير ليغ" بعد خسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين، الأولى كانت في عقر داره أمام كريستال بالاس (2-3)، والثانية على أرض ليستر سيتي (1-2).

ورفع السيتي رصيده إلى 47 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني في الدوري، بفارق 7 نقاط عن المتصدر ليفربول، الذي يستضيفه الخميس المقبل في مباراة حامية الوطيس ضمن منافسات المرحلة الـ21.

المصدر: RT